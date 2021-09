Parece del videojuego: Primera imagen de la serie de 'The Last of Us' con Pedro Pascal y Bella Ramsey

'The Last of Us' fue uno de los mayores éxitos en el mundo de los videojuegos y después de que sacasen la esperada secuela de la primera entrega, muchos fans querían saber que pasaría de ahí en adelante con la franquicia. La historia de Joel y Ellie intentando encontrar la cura a una enfermedad que ha convertido en zombi a toda la humanidad logró cautivar a propios y extraños.

Uno de los bombazos llegó cuando desde HBO se anunció que la saga de Naughty Dog iba a ser adaptada en forma de serie. Desde entonces algunos miembros del reparto han ido saliendo a la luz, siendo Pedro Pascal ('The Mandalorian') el encargado de dar vida a Joel y Bella Ramsey ('Juego de Tronos') interpretará a Ellie.

Y el pasado fin de semana los fans del videojuego estaban de celebración, ya que estaban festejando el Día de 'The Last of Us'. Está claro que desde Naughty Dog saben como dar sorpresas y desde su cuenta oficial de Twitter han subido la primera imagen oficial de la serie.

En ella podemos ver a Joel y a Ellie en una foto que cualquiera diría que parece sacada del propio videojuego, dejando claro que van a ser totalmente fieles a lo visto en PlayStation. A lo lejos se puede apreciar un avión estrellado en la cima de una pequeña colina. Acompañando al tuit, escriben: "Busca la luz".

Todo lo que se sabe de la serie de 'The Last of Us'

Por el momento la serie de 'The Last of Us' confirmó que contaría con diez capítulos y, aunque se centrará en los eventos del primer juego, según contaba Neil Druckman muchos de esos episodios se distancian de lo que ya hemos disfrutado en los videojuegos.

Los encargados de adaptar 'The Last of Us' serán Johan Renck, Craig Mazin y Neil Druckman. Los dos primeros fueron los encargados de crear 'Chernobyl', la serie que se centraba en aquella catástrofe nuclear. Mientras que Druckman es el guionista original del juego.

Aunque sigue sin tener una fecha de estreno oficial, los creadores de la serie confirmaron que comenzarían a trabajar en el proyecto una vez la segunda entrega del juego saliese al mercado. Tras esto, anunciaron que el rodaje daba comienzo el 5 de julio de este año y que terminaría en junio de 2022.

