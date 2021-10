La paradoja con las edades del "adolescente" de 'You' y de Victoria Pedretti que no tiene ningún sentido

'You' ya ha estrenado su tercera temporada y no está dejando a nadie indiferente. Los fans no han tardado en maratonear los 10 adictivos capítulos y sacar sus propias conclusiones sobre su sorprendente y truculenta trama.

En esta nueva entrega los recién casados Joe y Love, la pareja interpretada por Penn Badgley y Victoria Pedretti, se mudan al idílico barrio residencial de Madre Linda para empezar de cero dejando atrás sus crímenes anteriores, pero su verdadera naturaleza no tardará en aflorar.

Entre los nuevos vecinos y personajes que cambian la dinámica y el juego entre los protagonistas, uno de los que ha sido clave es el joven Theo, el universitario hijastro de Matthew, marido de Natalie, y que viven en la casa de al lado de los Quinn.

A partir de aquí hablaremos de algunos detalles de la temporada, no sigas leyendo si no quieres saber ningún spoiler .

Dylan Arnold y Victoria Pedretti en 'You' | Netflix

Pronto Theo acaba desarrollando un vínculo con Love, que no siente que su marido la vea y escuche como desearía, y el joven termina teniendo una pequeña obsesión con ella que es, a ratos, recíproca.

No obstante esta 'relación' ha dividido mucho a los fans por la diferencia de edad de los personajes, pues Theo dice tener 19 años y Love debe de estar en los veintitantos. Aunque es perfectamente legal, muchos han criticado el desequilibrio de poder entre los jóvenes, mientras que otros defendían que no era una diferencia tan alarmante.

Pero, lo que realmente está dejando en shock a los fans que lo han descubierto, es que en la vida real esa diferencia entre los actores, Victoria Pedretti y Dylan Arnold, no tiene nada que ver.

Mientras la actriz de 'La maldición de Hill House' tiene 26 años, el actor, al que pronto veremos también en 'Halloween Kills', tiene 27. Es decir, que él es un año MAYOR que ella.

Este detalle ha explotado la cabeza de los seguidores, ya que puede hacer que la relación se vea un poco diferente. Aunque está claro que los dos han hecho un gran trabajo para vender el tipo de dinámica que requería la historia.

