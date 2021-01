Hace unas semanas que se desencadenó un huracán mediático alrededor de Armie Hammer. La estrella de 'Call me by your name' y 'Rebecca' fue acusado de prácticas violentas y dominantes durante encuentros sexuales por varias de sus ex y comenzaron a filtrarse supuestos mensajes que el actor intercambiaba con mujeres.

Mientras que Hammer acabó rompiendo su silencio para asegurar que eran "depravados y falsos ataques" pero abandonaba su nueva película 'Shotgun Wedding', también salió a la luz su cuenta privada de Instagram donde hacía comentarios sobre consumo de drogas y algunos de sus encuentros sexuales, y uno en concreto por el que tuvo que acabar disculpándose.

Las noticias, acusaciones y rumores continúan, y ahora que el actor ha sido puesto en una luz diferente son muchos los usuarios que han echado la vista atrás a antiguos comentarios de Armie en público. Así es como ha acabado haciéndose viral una entrevista de hace unos años en la que habla con sorna sobre su tiempo en 'Gossip Girl', su co-star Blake Lively y las dificultades que tuvo en el rodaje. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa

'Gossip Girl': La verdadera razón por la que echaron a Taylor Momsen de la serie