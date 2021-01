Armie Hammer pide disculpas tras salir a la luz un nuevo vídeo íntimo grabado por él

Armie Hammer, conocido por haber participado en películas como 'La red social' o 'Call Me By Your Name', continúa en el centro de la polémica tras salir a la luz un vídeo publicado por el actor en el que se dejaba ver en compañía de una mujer semidesnuda.

Lo cierto es que el intérprete ya arrastraba la polémica desde antes, cuando se filtraron unos supuestos mensajes de Hammer a través de los cuales este desvelaba tener curiosas fantasías sexuales relacionadas con mutilar, chupar la sangre y consumir la carne de distintas mujeres. Algo de lo que el actor se defendía catalogándolo de "ataques viciosos llenos de mentiras".

Más tarde, Armie volvía a ser noticia después de que se filtrara un vídeo que el actor subía a su cuenta privada de Instagram. En este se podía observar a Armie, paseando por una de las habitaciones del hotel Ritz-Carlton en las Islas Caimán, en compañía de una mujer que posaba en lencería.

El intérprete se refería a esta desconocida como 'Miss Caimán', algo que no sentó muy bien al comité del festival de belleza, que publicó un comunicado para desmentir la identidad de la mujer. "El Comité está muy preocupado por el video y quisiera confirmar que la mujer no es la reinante Miss Islas Caimán y no tiene afiliación al certamen Miss Cayman Islands Universe".

Tras tantos enrevesados sucesos, Armie se veía obligado a pedir disculpas por el motivo que te explicamos en el vídeo de arriba.

