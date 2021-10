'Outlander': Sam Heughan confirma la razón por la que han tenido que volver a grabar escenas de la temporada 6

En la cuenta atrás para el estreno de la temporada 6 de 'Outlander', Sam Heughan ha estado 'de gira' promocionando las novedades de esta nueva entrega.

El escocés de 41 años apareció tanto en New York Comic-Con como en Wizard World en Chicago para dar algún que otro avance sobre la querida serie de Starz. En ambos eventos ha dejado caer algún que otro detalle sobre la nueva temporada que sus fans han recibido con agrado.

En su aparición en Wizard World, Heughan reveló que algunas escenas de la temporada 6 tuvieron que volver a filmarse debido al embarazo de Balfe. También tuvieron que cambiar el programa de producción para poder filmar algunas escenas antes de que su tripa de embarazada creciera demasiado como para poder ocultarlo.

"Todos sabéis que mi coprotagonista estaba embarazada. Le mando mi enhorabuena a Caitriona. Cuando supieron lo de su embarazo, los responsables tuvieron que mover todo de un lado a otro para que pudiéramos rodar antes de que su barriga creciera demasiado... y creció".

Ya en la Comic Con de Nueva York Balfe contó que tuvieron que filmar escenas desde diferentes ángulos para ocultar su tripita de embarazada, y el productor ejecutivo también señaló que los fans probablemente la buscarán ya que ahora saben que Balfe estaba embarazada durante el rodaje.

"Lo hizo muy bien, pero tuvimos que volver a firmar algunas secuencias. Filmamos los episodios uno y tres, luego tuvimos que filmar seis o siete, luego saltó de nuevo a cuatro e hicimos un montón de reshoots también al final", ha aclarado ahora Sam Heughan.

Cuando se le preguntó si tuvo la tentación de tocar la barriga de Caitriona Balfe mientras rodaban en el set, dijo que no. Pero admitió que hubo momentos en los que casi lo olvida porque cuando otros actores usan este tipo de barrigas falsas, es "muy tentador". "Tuve que recordarme a mí mismo 'no', pero creo que Caitriona me habría dado un puñetazo", bromeó Heughan.

