'Sexo en Nueva York', la serie del grupo de chicas más famoso de Nueva York, continuará con 'And Just Like That' después de que terminara en 2004.

No obstante, este no fue el final, y es que tuvo tanto éxito que continuaron en la gran pantalla con dos entregas, una en 2008 y otra en 2010. Ambas películas siguen los eventos que ocurrieron en la serie, pero se ubica unos años más tarde tras la conclusión de la misma.

Ahora, la nueva serie está al caer, pero, por desgracia, la relación entre Sarah Jessica Parker, que hacía de Carrie, y Kim Cattral, que daba vida a Samantha, no ha mejorado con los años hasta el punto de que la última no va a aparecer en el nuevo proyecto.

Aunque falte Kim, el resto del grupo sí estará en la serie, para grata sorpresa de muchos, ya que Cinthya Nixon ahora mismo está metida en política. La actriz que interpretaba a Miranda presentó su candidatura para ser gobernadora de Nueva York en 2018 y perdió en las primarias contra el Partido Demócrata. Aún así, esto no le ha impedido volver y ya se ha producido el reencuentro de las tres juntas para empezar la producción, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora que ya tienen a tres de las chicas, y sabiendo que Kim no va a llegar, se ha confirmado la aparición de otro de los personajes, y este es uno de los que más ganas tenían los fans de volver a ver.

Chris Noth, o, más bien, John James alias Mr. Big, eterno amor de Carrie, ha dicho que formará parte de esta nueva etapa de 'Sexo en Nueva York'. Aunque él mismo ha confesado que no tenía muy clara su vuelta:

"Hubo falta de creatividad durante la negociación, la verdad es que no sentía que tuviese algo más que ofrecer en ese rol", cuenta en Yahoo!, y añade: "Realmente sentía que ya lo había hecho todo".

Por suerte, habló con el productor ejecutivo, y este le convenció para volver: "Pero Michael Patrick King es, simplemente, un escritor increíble, con unas ideas fantásticas. Y, una vez nos juntamos y hablamos sobre el potencial del personaje, de lo que podíamos hacer con él. Estaba todo hecho".

Así, la nueva serie de 'Sexo en Nueva York' continua su camino, y parece que 'And Just Like That' dará a los fans un regreso a lo grande.

