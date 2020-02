HORARIO

A partir de las 23:30 horas del domingo (hora española) se podrán seguir por televisión la gala. La alfombra roja comenzará justo una hora después, a las 00:30 horas de la madrugada del domingo al lunes 10 de febrero, y, por su parte, la ceremonia empezará a las 02:00 horas.

LA LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

La favorita, 'Joker', ha liderado las nominaciones con 11 categorías (entre ellas Mejor Actor para Joaquin Phoenix), mientras que '1917', 'Érase una vez en Hollywood' y 'El Irlandés' han igualado un total de 10 cada una.

Las sorpresas ha sido la surcoreana 'Parásitos', que ha conseguido 6 nominaciones incluyendo la categoría de Mejor Película, y el español Antonio Banderas, nominado a Mejor Actor por 'Dolor y Gloria' junto a Pedro Almodóvar y a 'Mejor Película Internacional'.

LAS PREDICCIONES

Esta semana la Academia de Cine publicó por error en su cuenta de Twitter una tabla con sus predicciones de cara a los Oscar 2020 y en ella se podía leer, entre muchas otras cosas, que Joaquin Phoenix sería el ganador, 'Parásitos' se lleva Mejor Película y Sam Mendes Mejor Director.

La cinta 'Parásitos' no solo ganaría el premio a Mejor Película, sino que la producción de Bong Joon-ho lograría también el galardón a Mejor Película Extranjera. Entre muchos otros, Brad Pitt también encabeza la lista como favorito a Mejor Actor de Reparto.

Además, si estas predicciones son ciertas 'Klaus', la película producida por Atresmedia Cine, Netflix y SPA Studios, ganaría el Oscar a Mejor Película de Animación superando a 'Toy Story 4'.

LOS PRESENTADORES

Oscar Isaac, Jane Fonda y Tom Hanks son algunas de las estrellas que figuran en la última lista de presentadores para los Oscar 2020, según ha anunciado la Academia de Hollywood.

La 92 edición de estos premios, que se celebrará el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.), contará también con Josh Gad, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock y Taika Waititi.

Estas nuevas incorporaciones se unen a los presentadores ya anunciados, en donde aparecían Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee y Julia Louis-Dreyfus.

Asimismo, también participarán en la gran gala del cine George MacKay, Rami Malek, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Sigourney Weaver, Kristen Wiig y Rebel Wilson. Por segundo año consecutivo, los Premios Oscar no tendrán un maestro de ceremonias.

LAS ACTUACIONES

Este viernes saltaba la noticia de que Gisela cantaría en los Oscar 2020 todos nos quedamos con la boca abierta. Pero lo cierto es que nos hizo mucha ilusión que nuestra paisana fuera a subirse al escenario del Dolby Theater para cantar junto con otras Elsa's del mundo (como Idina Menzel) 'Into The Unknown', la canción de 'Frozen 2' en la gala.

Además, la joven cantante Billie Eilish estará en la gala de los Premios Oscar 2020 ofreciendo una performance, junto a otras muchas actuaciones que habrá durante la noche, que por el momento permanece en secreto. la Academia de Cine de Hollywood anunció que Elton John cantará '(I'm Gonna) Love Me Again', el tema de la banda sonora de 'Rocketman' nominado a Mejor Canción, al igual que sonarán el resto de canciones nominadas en dicha categoría.

Del mismo modo subirán al escenario Randy Newman para interpretar el tema de 'Toy Story 4', 'I Can’t Let You Throw Yourself Away'. Cynthia Erivo, nominada también por su interpretación como actriz en 'Harriet', cantará 'Stand Up'. Del mismo modo, Chrissy Metz ofrecerá una versión de 'I'm standing with you'.

