Billie Eilish ha sido la última confirmada en la lista de músicos que actuarán en los Oscar 2020, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Angeles.

Por el momento se desconoce qué canción interpretará en la gala, aunque se especula con que podría ser su tema para la nueva película de James Bond, la última con Daniel Craig como agente 007, 'Sin tiempo para morir'.

Tampoco se ha anunciado qué artista cantará durante el 'in memoriam' en el que se recuerda a las personas de la industria cinematográfica fallecidas este año.

Unos días antes de la confirmación de Billie Eilish, la Academia de Cine de Hollywood anunció que Elton John cantará '(I'm Gonna) Love Me Again', el tema de la banda sonora de 'Rocketman' nominado a Mejor Canción, al igual que sonarán el resto de canciones nominadas en dicha categoría.

Del mismo modo subirán al escenario Randy Newman para interpretar el tema de 'Toy Story 4', 'I Can’t Let You Throw Yourself Away'. Cynthia Erivo, nominada también por su interpretación como actriz en 'Harriet', cantará 'Stand Up'.

Del mismo modo, Chrissy Metz ofrecerá una versión de 'I'm standing with you' e Idina Menzel interpretará ante todo el público asistente 'Into the Unknown', la canción original de 'Frozen 2' que en su versión española ha cantado David Bisbal.

