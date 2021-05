La joven Olivia Rodrigo se ha convertido en todo un fenómeno desde que comenzó la promoción de su álbum con solo 17 años.

Tras el bombazo que supuso 'Drivers License' y algunos singles más, este viernes se ha lanzado el disco, titulado 'Sour' (amargo) y no ha dejado a nadie indiferente.

Si ya se había hablado del parecido en el estilo de Olivia con su ídola, Taylor Swift, sus canciones han confirmado que lo que mejor se le da es hablar de su propio corazón roto, algo que ha puesto en el candelero a su compañero de la serie de 'High School Musical', Joshua Bassett.

Para el que no lo sepa, Olivia y Joshua tuvieron un romance presuntamente el pasado año, hasta que tras su ruptura se conoció que el actor estaba con otra actriz Disney, Sabrina Carpenter. A partir de ese triángulo, las letras de las canciones de Olivia (y también de Bassett y Carpenter) comenzaron a contar una historia de indirectas que tiene a los fans revolucionados desde entonces.

Ahora, en solo unas horas Joshua ya se ha hecho tendencia en redes sociales por las composiciones de Rodrigo, en especial por una punzante canción, 'traitor' (traidor).

"¿Y no es divertido cómo corriste hacia ella el segundo después de que lo dejásemos? ¿Y no es divertido cómo dijiste que érais amigos? Ahora desde luego no lo parece", dice la letra.

"Te bastaron dos semanas para ir y salir con ella. Supongo que no fuiste infiel, pero aún así eres un traidor", sentencia.

Joshua Bassett en el ojo del huracán

La incisiva letra de la canción se ha hecho viral así como las alusiones de los fans de que Olivia habla de Joshua Bassett, aunque también se ha abierto debate entre los que están "disfrutando el salseo" y los que piensan que hay que dejar a Joshua al margen del arte de la cantante.

Además, el joven actor y cantante ha sido noticia por su propio pie recientemente por haber hablado abiertamente de su sexualidad tras dar la vuelta al mundo un vídeo en el que decía "salir del armario". Puedes ver los detalles en el vídeo de arriba.

Estas son algunas de las reacciones de los fans a la canción de Rodrigo:

"Me temo que igual Joshua Bassett va a tener que ingresar en el programa de protección de testigos".

"Joshua Bassett escribiendo a John Mayer ahora mismo preguntándole qué hacer en esta situación", comenta otro comparando la situación con el ex de Taylor Swift.

"Recordatorio: puedes escuchar la música de Olivia Rodrigo y aún así respetar a Sabrina Carpenter y Joshua Bassett lo suficiente como para no atacarles, ¡lo prometo!".

