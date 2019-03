Para Oliver Stone, el final de 'Breaking Bad' es "ridículo"

Cintas como 'Platoon', 'JFK' o 'Wall Street' o documentales como 'Al sur de la frontera', son ejemplos de que el oscarizado director no suele morderse la lengua y no es amigo de tibias posiciones.



'Breaking Bad' ha sido la última víctima de las opiniones de Stone que, durante el lanzamiento en Blu-ray de su próxima serie documental 'La historia no contada de los Estados Unidos', sugirió que hoy en día se ha perdido respeto por el cine de ficción por el tipo de espectáculo que ofrece al público. Y para demostrar su teoría puso como ejemplo "Felina", el último episodio de la serie creada por Vince Gilligan.



"Hay demasiada violencia en nuestras películas, todo es tan irreal para mí", afirmó Oliver Stone. "No sé si has visto el desenlace de 'Breaking Bad'. Yo la serie no la he visto mucho, pero se me ocurrió sintonizarla y vi en pantalla 15 minutos muy ridículos".



El director criticó enérgicamente el "exceso de violencia", que a su juicio contiene el capítulo. "Nadie podría aparcar un coche justo en ese punto y que de ahí saliera una metralleta que matase a todos los malos. Parece una broma", expresó el director.



"Sólo en las películas se encuentran este tipo de violencia de fantasía, y está infectando a toda la cultura americana. ¡Ahora todos los jóvenes creen en toda esta mierda! Batman y Superman han perdido la cabeza y el público ni siquiera lo sabe. Al menos, en lo que respecta a la violencia", declaraba Stone.



El director no pide que no se muestre tal dureza en pantalla, pero sí que se haga "con autenticidad". "Si la gente piensa que llevar una ametralladora a su última reunión es una solución para una serie de televisión que es tan popular, creo que están completamente locos. Definitivamente, algo va mal, este no es el mundo que conocemos", sentenció.