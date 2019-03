Los zombies están de moda tras el éxito de 'The Walking Dead'. La británica Channel 4 emitió 'In the flesh' y ahora SyFy es la última cadena que se apunta a la fiebre zombie con la serie 'Z Nation'.



Habrá que esperar hasta septiembre para ver la primera temporada de 'Z Nation', que estará compuesta por 13 capítulos y contará en su reparto con Harold Perrineau ('Perdidos'), Dj Qualls ('Supernatural') o Michael Welch ('Crepúsculo').



Según ha declarado el 'showrunner' de la ficción, Karl Schaefer, esta nueva serie Z "llevará a los espectadores a un lugar donde ninguna serie sobre zombies ha ido antes".