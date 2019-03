El nuevo capítulo de 'Los Simpson' desmiente la teoría más tétrica y famosa de la serie

No todos los que vieron el nuevo episodio de 'Los Simpson' han sido capaces de captar el guiño a una teoría fan que lleva años circulando en las redes.

No es la primera vez que la mítica serie se comunica con sus fans a través de referencias, pero esta vez lo ha hecho para descartar de una vez por todas los rumores en torno al capítulo 'Dead Bart' (Bart Muerto).

Un capítulo solo existente a través de rumores escrito supuestamente por Matt Groening que más tarde fue enterrado por la cadena y nunca se emitió.

Sea o no real, lo cierto es que el showrunner de la serie, Al Jean, conoce la historia, y el episodio que arranca la temporada es una directa referencia a ella, según ha reconocido él mismo en una entrevista con EW.

"El título es 'Bart is not dead' [Bart no está muerto], y supongo que es una leve alusión al rumor de Bart muerto que no era cierto en la temporada 1. Definitivamente no está muerto, está muy vivo y mintiendo a su madre".