Nuevas noticias de 'Lost'

Casi un año después de que 'Lost' emitiera 'The End', tras 6 temporadas de éxito mundial, las noticias sobre la serie o cualquiera de sus actores, guionistas o productores se siguen con gran interés. Las últimas se refieren al creador de la ficción de la ABC, JJ Abrams, y a uno de los actores protagonistas, Henry Ian Cusick.



El primero va a ser el encargado de dar forma al piloto de la nueva ficción de la cadena estadounidense CBS, según informa 'The Hollywood Reporter'. La serie en cuestión se llama 'Persons of Interest' y cuenta con el co-guionista de 'El caballero oscuro', Jonah Nolan. 'Persons of Interest' se centra en un científico de la CIA que trabaja para prevenir y resolver los crímenes antes de que ocurran.



El nuevo proyecto de Shonda Rhimes para la cadena ABC ya tiene protagonista masculino: Henry Ian Cusick. El actor que dio vida a Desmond Hume en 'Lost' interpretará a un apuesto abogado en el nuevo proyecto de la creadora de 'Anatomía de Grey', que probablemente se llamará 'In Crisis', según la web Deadline.