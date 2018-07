La nueva temporada de 'The Walking Dead' será más aterradora que las anteriores

La próxima temporada de 'The Walking Dead' será "más aterradora" que las anteriores. Así lo ha confirmado Scott Gimple, el creador y showrunner de la serie de AMC, tal como informa el portal Entertainment Weekly.



La quinta temporada de la serie finalizó la semana pasada con grandes datos de audiencia y ahora el equipo de la apocalíptica ficción prepara ya la nueva entrega de la serie que promete ser además "más ambiciosa" que las anteriores.



Gimple explicó que hasta el momento "los hombres han sido la amenaza más grande hasta ahora. En la próxima temporada esto va a cambiar. La serie se reinventa cada ocho episodios y seguiremos en esta línea".



La nueva tanda de episodios llegará el próximo mes de octubre. Hasta el momento los fans de la ficción zombie pueden disfrutar todos los lunes en Neox de la quinta temporada de 'The Walking Dead'. Además para ir calentando motores, en 2016 verá la luz 'Fear The Walking Dead', el spin-off de la ficción que se adelanta en la trama a los primeros días del apocalipsis zombie con un nuevo grupo de supervivientes.