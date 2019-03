Nominados a Mejor Actor de Drama: Bryan Cranston y otros 4 actores...

71ª EDICIÓN | GLOBOS DE ORO

Se da por sentado que el protagonista de 'Breaking Bad' recogerá el Globo de Oro al mejor actor en serie dramática. Pero Cranston no lo tendrá tan fácil, ya que Liev Schreiber ('Ray Donovan'), Michael Sheen ('Masters of Sex'), Kevin Spacey ('House of Cards') y James Spader ('The Blacklist') no se lo podrán nada fácil.