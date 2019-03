Nikolaj Coster-Waldau descarta que 'Juego de Tronos' vaya a rodar varios finales alternativos

El actor Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jaime Lannister en 'Juego de Tronos', ha desmentido a sus jefes. Según el actor, es falso que se vayan a rodar varios finales de la serie, algo que contradice las declaraciones del presidente de programación de HBO, que dijo que para evitar spoilers y filtraciones del final, se estaba trabajando en varios.

"¿Crees que eso es verdad? Me parece realmente estúpido. Si es verdad, no me lo creo, pero no lo sé. Quizás. No he leído el guión, pero no creo que vayan a tirar el dinero. Saben lo caro que es rodar. No vas a despilfarrar 100.000 dólares por día en algo que no van a usar. No va a ocurrir", ha declarado Coster-Waldau en una entrevista a la revista Marie Claire.

La última temporada comenzará a rodarse en octubre y tendrá uno de los presupuestos más altos de la televisión: 15 millones de dólares por capítulo. 'Juego de Tronos' volverá a rodar en España algunas de las escenas de la octava entrega, por lo que la serie de HBO está buscando extras.