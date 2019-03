Netflix pone fecha de regreso a 'Orange is the new black'

Netflix ha confirmado el regreso de sus series de más éxito. La plataforma de televisión online ha comunicado la fecha de regreso de 'Orange is the new black', que será el próximo 17 de junio con su cuarta temporada.



Otro de los ya "clásicos" de Netflix, 'Grace and Frankie', la comedia protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, regresa con su segunda temporada el 6 de mayo. Y 'Unbreakable Kimmy Schmidt', la comedia creada por Tina Fey, volverá a Netflix el 15 de abril.



En cuanto a estrenos, esta temporada Netflix tendrá hasta cinco estrenos. Destaca 'Love' (19 de febrero), una serie que tratará la historia de dos personas, un poco raras y su experiencia en el complicado mundo del romance.







Ashton Kutcher y Danny Masterson vuelven a reunirse tras sus papeles en 'Aquellos maravillosos 70' en la nueva comedia, 'The Ranch', con los creadores de 'Dos hombres y medio', que llegará el 1 de abril.



La primera producción francesa de Netflix, 'Marseille', se estrenará el 5 de mayo. Ya en verano llegarán los estrenos de 'Stranger things' (15 de julio), con Winona Ryder; y 'The Get Down' (12 de agosto), serie dirigida por director Baz Luhrman ('Moulin Rouge').