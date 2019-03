Netflix planea llegar a España

Puede que 2015 sea el año en que Netflix llegue a nuestro país. El servicio de cine y televisión online estadounidense anunció hace unos meses que podrá verse en países europeos como Alemania o Francia.



En España ya hemos visto cómo otros servicios se hacen fuertes mientras que Netflix no termina de llegar. Sin embargo, ese aterrizaje parece que por fin tiene una fecha prevista: el último trimestre de 2015.



El nacimiento de Netflix se remonta a 1997 en Estados Unidos, pero su auténtica eclosión se produjo bastantes años después, con el aumento del ancho de banda y la popularización del visionado por 'streaming' en 2007. Después de varios años centrada en EEUU, la compañía saltó a Canadá en 2010 y a Latinoamérica en 2011, con lanzamientos escalonados en Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.



A Europa, un mercado muy fragmentado donde la obtención de licencias además se complica aún más según el país, no llegó hasta 2012, con el lanzamiento de Netflix en Reino Unido. En este sentido, ya han pasado dos años y en el resto de países de Europa seguimos esperando. Mientras, otros servicios, como el español Wuaki.tv o Yomvi, del Grupo Prisa y Telefónica, van ganando peso y se consolidan.



Netflix lo tiene complicado para ofrecer en Europa, en general, y en nuestro país, en particular, un servicio tan completo y con tantos títulos como en Estados Unidos. Sin embargo, lo que está claro es que en España y en otros países de Europa hay quienes han encontrado su hueco en este negocio y Netflix se está quedando fuera.



Parece que en la compañía estadounidense son conscientes de que están cediendo terreno en el viejo continente y está previsto el lanzamiento de Netflix en Alemania, Francia, Austria, Suiza, Bélgica y Luxemburgo para septiembre de este mismo año.



Según han informado fuentes cercanas a Netflix conocedoras de estos planes, la compañía está planeando una segunda gran expansión en Europa, que se produciría en el último trimestre de 2015. De esta forma, pasaría un año desde el lanzamiento en los primeros países europeos y la segunda oleada. De momento, dichas fuentes solo han podido confirmar el lanzamiento en España.



Tampoco han podido aclarar estas fuentes el motivo de la demora del lanzamiento de Netflix en España, aunque seguramente sea una mezcla de dificultad para conseguir los derechos de muchos títulos, la gran penetración de la piratería en nuestro país y la competencia ya existente que se ha creado en los últimos años.



Ya en 2011, desde la Asociación de Internautas, citando un sondeo interno realizado por Netflix al que habían tenido acceso, aseguraron que el servicio tardaría mucho en llegar a nuestro país porque los "abusivos derechos de autor en España representarían un coste de 2 a 3 veces mayor que esos mismos derechos en otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania".