'Nashville' y 'Beauty and the Beast' consiguen temporada completa

Un historia a ritmo de música country y otra que narra el cuento clásico de la Bella y la Bestia se han asegurado un hueco en la parrilla televisiva. Las serie 'Nashville' (ABC) y 'Beauty and the Beast' (The CW) tendrán una temporada completa, tal y como han confirmado sus cadenas.



La primera, protagonizada por Connie Britton ('American Horror Story') y Hayden Panettiere ('Hérores'), cuenta la historia de la leyenda del country Rayna James (Britton) quien ha tenido una larga carrera que muchos envidian, pero que ahora se ve amenzada por el éxito de la joven Juliette Barnes (Panettiere).



El piloto de la serie logró una audiencia de casi 9 millones de espectadores, que ha caído 2 millones en el último capítulo emitido (6,07 millones).



Otra de las series que tendrán 22 episodios esta temporada es 'Beauty and the Beast', la última apuesta por el género fantásitico de la cadena The CW, con Kristin Kreuk ('Smallville') y Jay Ryan como Bella y Bestia. El estreno congregó a 2,7 millones de espectadores y se une a 'Arrow' como otro de los éxitos de la cadena.