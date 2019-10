Como diría La Reina Cotilla en uno de sus rumores: ¿Chace Crawford ha sido visto en el reboot de 'Gossip Girl'? Sí, así es, el actor parece muy dispuesto a volver a este nuevo proyecto de HBO Max.

"Ahora haré de padre, me imagino", explicó el actor de 'The Boys' en una entrevista con Entertainment Weekly sobre su nuevo papel en el reboot de 'Gossip Girl' que planea HBO Max.

"No lo sé, simplemente me encanta que Josh y Stephanie quisieran que volviera para hacer lo que sea y es muy difícil decir no a eso". Parece que el actor le guarda un gran cariño al personaje que le dio fama mundial.

"A Josh Safran (showrunner de la serie) le encantan los giros de guión. No creo que sea una versión meditativa de 'Gossip Girl'", dijo anteriormente a The Hollywood Reporter la productora ejecutiva Stephanie Savage. Así que, ¿qué podremos esperar? ¿Qué les tendrán preparados a los personajes clásicos de la serie?

