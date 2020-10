"No ha muerto": El creador de 'The Boys' confirma el destino de ESE súper en el final de la temporada 2

Es una de esas preguntas que seguro te has hecho al ver el capítulo final de la temporada 2 de 'The Boys'. Si aún no lo has hecho, no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS.

¿Está realmente Stormfront muerta? ¿El personaje de Aya Cash sobrevivió al ataque inesperado de Ryan, el hijo de Patriota? En dicho ataque, falleció también Becca, la madre del niño, de forma accidental, pero Stormfront quedó malherida, absolutamente mutilada, pero aún viva.

En una entrevista para TV Line Eric Kripke ha asegurado, sin embargo, que Stormfront está aún viva: "¡No, ella no está muerta! ¡Ella es Stumpfront! Es una pequeña nazi rechoncha, y en realidad no está muerta. Lo que nos pareció interesante es que, si recuerdas, envejece muy muy lentamente. Entonces, el mejor final poético para ese personaje, alguien que creía en algún tipo de raza pura, es que se encuentre mutilado y tenga que vivir así durante siglos, es un destino peor que la muerte para ella. Así que no, Stumpfront no ha muerto".

Lo cierto es que Patriota, el personaje de Anthony Starr, ya dejó caer alguna pista sobre su destino al decir ante la opinión pública que Stormfront había sido neutralizada y encerrada en un lugar no revelado.

