Los motivos por los que Matt LeBlanc ('Friends') rompió la relación con su padre: Abandono, dinero y una discusión "inexplicable"

Matt LeBlanc se convirtió en uno de los actores más famosos de la televisión tras dar vida a Joey en 'Friends', ficción que catapultó su carrera y lo convirtió en millonario ya que llegaron a pagarle a él y al resto de sus compañeros un millón de dólares por episodio.

Ahora, los seis protagonistas de la mítica sitcom vuelven a estar de plena actualidad tras el estreno de 'Friends: The Reunion' donde volverán a estar junto en especial llamado 'The one' en el que recordarán algunos de los momentos más emblemáticos de la serie.

Pero, en medio de este momento, el padre de LeBlanc, Paul, ha ofrecido una entrevista a 'The Sun' donde asegura que lleva 9 años sin hablarse con su hijo: "He estado viviendo sin ningún contacto durante nueve años y todavía es difícil de creer lo que ha sucedido", afirma el hombre de 79 años

"Me dejó de ayudar económicamente y me echaron de mi casa por una discusión humillante sobre dinero y una motocicleta", explica Paul sobre el motivo que provocó que dejaran de hablarse.

Para después comentar que vive de su pensión de poco más de 500 euros: "Soy un anciano ahora y vivo de la seguridad social. Si no fuera por mis ahorros, no podría sobrevivir".

Además, revela que ha intentado ponerse en contacto muchas veces con su hijo en este tiempo pero no ha recibido respuesta del actor: "Le he enviado mensajes de texto, incluido uno este año, preguntando si podemos volver a ponernos en contacto, pero me ha ignorado por completo".

"Es humillante. Pero la verdad es que Matt siempre ha sido un niño de mamá y ha habido muchas peleas. Todos estamos envejeciendo", explica sobre la complicada relación que han tenido siempre padre e hijo.

"Mi mensaje para Matt es: 'Debes ponerte en marcha antes de que sea demasiado tarde. Me echarás de menos cuando me vaya", dice Paul a su hijo a través de esta entrevista.

Además, el padre del intérprete asegura que ha empezado a ver 'Friends' para poder ver a su hijo, aunque explica que podrá ver 'Friends: The Reunion' ya que no puede permitirse pagar otras formas de ver televisión: "Solo tengo un canal de televisión, así que no estaré viendo la reunión. No puedo entender qué es todo este alboroto"

"Siempre pensé que Friends era un programa tonto para los jóvenes", afirma sobre la serie que dio la fama a Matt LeBlanc.

El padre de Matt LeBlanc lo abandonó cuando se separó de su madre

Matt LeBlanc se creció en Newton, Massachusetts, junto a su madre Patricia, quien era gerente de oficina. Su padre era mecánico y se separó de la madre del actor cuando Matt era pequeño mudándose a Australia, donde empezó una nueva vida y tuvo a otro hijo.

Cuando Matt tenía 8 años su padre regresó a Estados Unidos y retomó su relación con su hijo al que veía algunos fines de semana. Con 17 años LeBlanc se trasladó hasta Nueve York para ser modelo: Nunca tuvo sueños de ser actor cuando era niño. Simplemente sucedió. Matt conoció a una chica en Nueva York que iba a leer un papel y ella le pidió que la acompañara. Él dijo, 'Sí', y leyó el papel con ella y terminó con un contrato", comenta su padre sobre los principios de la carrera de su hijo.

"Matt se volvió loco cuando era más joven, como lo hacen los niños pequeños con algo de dinero. Pero solíamos ser cercanos a pesar de todo y me mudé a Malibú cuando protagonizaba 'Friends' para poder ver más de él", dice.

"El problema es que cuando alguien tiene dinero, no entras en su estilo de vida a menos que te quieran allí y te puedan cerrar", continua diciendo. Para después definir así a su hijo: "Matt ese equivoca conmigo y tiene mal genio. Un minuto es agradable, al siguiente te corta la garganta, no literalmente, obviamente".

Matt compró a su padre en 1998 la casa de sus sueños en Colorado y comenzó a pasarle dinero: "Me visitaba y pasábamos el rato bebiendo cervezas y jugando en bicicleta. Fue un buen momento, pero Matt está obsesionado con la actuación. La última vez que me vio fue en 2011".

Paul continúa hablado sobre el "inexplicable" motivo por el que dejaron de hablarse tras regalarle unas motos a su sobrino. "Tuve un accidente grave, fue un milagro que sobreviviera, así que entregué las cinco motocicletas. No es de su incumbencia si regalo una moto".

"Estaba tan enojado", afirma Paul sobre Matt cuando supo que regaló las motos para después dejar de pasarle dinero.

"Deberías preguntarle por qué se molestó con eso. No lo entiendo. He pasado los últimos nueve años pensando en ello y todavía lo encuentro increíble", recuerda.

Además, comenta que al no poder pagar los gastos le echaron de su casa: "Todos los muebles eran míos. Perdí todo: mi caja fuerte, joyas, ropa, herramientas".

Por último comenta que sigue intentando retomar su relación antes de que se muera: "Matt no responde a mis mensajes de texto, pero aún lo intento. Quiero tener algún tipo de relación con ellos antes de terminar en mi lecho de muerte", dice sobre su Matt y la hija del actor.

Por la parte de Matt LeBlanc lo único que han dicho ha sido esto por parte de un portavoz: Para poner esto en perspectiva, el padre de Matt abandonó a Matt y a su madre cuando él era un bebé".

