El día que Matt LeBlanc (Joey) comió algo asqueroso sin querer mientras rodaban 'Friends'

Como recordarás, los capítulos de Acción de Gracias de 'Friends' eran siempre muy especiales. En uno de ellos Rachel, el papel que interpretaba Jennifer Aniston, decide cocinar para esta importante cena con sus amigos. Pero Rachel no es precisamente Monica (Courteney Cox) cocinando, así que acaba mezclando una receta de pastel de carne y trifle, un postre, creando algo realmente asqueroso dulce y con carne.

Pues bien, en el último programa de The Graham Norton Show, Matt LeBlanc ha contado qué pasó con esta receta. LeBlanc ha explicado que para evitar que comieran eso, a los actores les dieron otro 'engrudo' formado por plátanos y nata montada. Pero sin darse cuenta él acabó comiendo algo que igual te revuelve el estómago. Y David Schwimmer (Ross) tuvo mucho que ver en ello:

"Había demasiado en el plato [de Schwimmer], así que empieza a comerlo todo y no pudo terminarlo y empieza a reír, por lo que cortamos. Mientras cortamos, lo escupe en su plato. Estaba sentado junto a él y mirando para otro lado. No lo vi escupir. Cogí de su plato para ayudarle y dije: 'Aquí, vamos de nuevo'. Y vamos de nuevo. Y me lo comí y terminamos la toma. Nadie me dijo nada".

De hecho, Matt no se dió cuenta de lo que había comido hasta que revisaron lo que habían grabado más tarde. Puedes ver cómo lo cuenta en este vídeo:

Seguro que te interesa:

Matthew Perry publica la primera foto de la reunión de 'Friends'