'Modern Family': El emocionante reencuentro de Sofía Vergara y Rico Rodríguez un año después del final

La serie de televisión 'Modern Family' fue una de las comedias más seguidas. A lo largo de sus 11 años de emisión, los actores han ido creciendo juntos, formando una auténtica familia también fuera de plató. Han sido varias las ocasiones en los que les hemos visto disfrutar de su compañía más allá de la serie, pero en esta ocasión, ha sido un emotivo abrazo el que ha derretido el corazón de todos los fans.

Ya hace más de un año que la serie se dio por terminada definitivamente, y los actores se echan de menos. Así lo han demostrado Sofía Vergara (Gloria Delgado) y Rico Rodríguez (Manny Delgado) al fundirse en un abrazo durante el programa 'America´s Got Talent'. El propio Rico Rodríguez compartía en sus redes sociales el momento del reencuentro, y dedicaba estas palabras: "Una de las cosas que hizo que anoche fuera tan especial fue el hecho de que pude sorprender a Sofía Vergara en directo. Todo el mundo en ‘backstage’ consiguió mantenerlo en secreto, y ¡literalmente ella no tenía ni idea!". El actor también agradeció al programa la oportunidad de poder hacer ese mini reencuentro de la serie en directo, ya que "Hacía más de un año que no nos veíamos, su grito lo dice todo".

En el video que compartió Rico, se puede ver la cara de sorpresa y emoción de Sofía Vergara, quien realmente le vio crecer. Ellos se conocieron cuando Rio tenía tan solo 11 años, y está claro que ese vínculo que les une no se ha roto con el final de la serie.

En la publicación que subió a Instagram, han comentado muchas personas, como el propio productor de la serie, Danny Zuker, quien dijo: "¡Bien hecho, colega!". También comentaron miles de fans, muy emocionados con este reencuentro: "Es la cosa más bonita que hemos visto nunca, realmente parecéis una familia".

