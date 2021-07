Miranda McKeon ('Anne With an E') se sincera tras descubrir que tiene cáncer de mama con 19 años

La joven actriz de 19 años Miranda McKeon, que ha participado en la serie de Netflix 'Anne With an E', una adaptación de los conocidos libros infantiles 'Ana de las Tejas Verdes', anunció hace poco una tristísima noticia en su Instagram y es que ha sido diagnosticada de cáncer de mama. Aunque, afortunadamente, puede permitirse ser optimista.

Confirmó la noticia junto a una foto de ella misma en el hospital, con mascarilla quirúrgica y una bata rosa, junto a una carta escrita con un rotulador del mismo color:

"¡El rosa es mi nuevo color! Con dolor pero esperanzada, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos! En estas fotos he compartido información sobre cómo han sido estos últimos 4 días, ¿por qué he decidido compartir esto en las redes sociales? Información sobre mi cáncer, es una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos", escribía Miranda McKeon entonces en su cuenta de Instagram.

Ahora, McKeon, quien ha empezado un blog en el que compartir su proceso, ha hablado, en una entrevista para People, sobre su diagnóstico y su forma de enfrentarse a él: "Mi médico me dijo: 'Tu etapa no te define. Y tu cáncer es tu cáncer '. Lo cual aprecio porque cuando escuchas el escenario de alguien, tu mente va directamente a un lugar u otro y no creo que eso sea necesariamente representativo de lo que estoy pasando", se sincera la actriz.

"Aunque no tengo el escenario más fácil, como si quisiera que no se hubiera extendido a mis ganglios linfáticos o que fuera un poco menos complicado, nunca tuve un momento en el que pensé: 'Oh, ¿voy a morir? ¿de esto?' Eso nunca fue realmente un pensamiento. Creo que todo este tiempo ha sido más como, 'Está bien, vamos a tratar esto y resolverlo'", confiesa McKeon, que siempre ha mantenido la calma.

"Estoy haciendo mi trabajo para encontrar la belleza en todo esto. No habría elegido esto, no elegí esto, no creo que nadie eligiera esto. Pero yo estoy haciendo mi trabajo para intentar sacar algo de ello. Mi blog es lo único supertangible que ha surgido de esto, donde yo digo, 'Maldita sea, esto es increíble'. Espero que al documentar el proceso, alguien más pueda leerlo en el futuro cuando lo necesite y pueda encontrar consuelo y curación a través de él de la forma en que lo escribo", desea.

Y vuelve a hacer hincapié en la importancia de los demás para uno mismo: "Siento que, como humanos, miramos a otras personas en otras situaciones y pensamos, ¿cómo lo están haciendo? O vaya, nunca podría hacer eso. Y probablemente hubiera pensado lo mismo sobre mí, pero aquí estoy y ahora estoy viviendo en esta historia y creo que todos podemos manejar mucho más de lo que creemos".

Miranda McKeon estaba pasando un fin de semana con sus amigos en una casa en la playa cuando notó un bulto en su seno. Poco más tarde, una ecografía y una biopsia confirmaron que tenía cáncer de mama, Su cáncer se considera en etapa 3 debido a su diseminación a sus ganglios linfáticos, lo que obliga a la actriz a someterse a cuatro meses de quimioterapia, seguida de radiación y una posible cirugía.

Sin embargo, la probabilidad de que se recupere es alta debido a su edad y salud en general, lo que ayuda a que puede afrontarlo con optimismo.