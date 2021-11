Millie Bobby Brown y Noah Schnapp van a California en el nuevo teaser de 'Stranger Things'

La cuarta temporada de la serie viene cargadita de cambios, y uno de ellos es que ahora la acción se mudará a California. En el adelanto de la temporada, vemos como Once comienza allí una nueva vida, después de sufrir la pérdida de Jim Hopper.

Según da a entender el adelanto, esta cuarta temporada tendrá un corte mucho más natural y realista de drama adolescente, aunque por supuesto no le faltará acción. La cuarta entrega de 'Stranger Things' estará narrada por Once, que le está contando a Mike cómo es nueva vida perfecta en California, o al menos, así lo cuenta ella. En las imágenes, podemos apreciar que exagera un poco la situación, y su etapa en California no es tan maravillosa como le gustaría. Al final termina de nuevo en peligro por alguien que le persigue.

El adelanto nos introduce así los tres focos principales de la trama: la de la familia Byers con Once, los que se quedaron en Hawkins mientras investigan la misteriosa y terrorífica Casa Creel y la de Jim Hopper en Rusia.

Se espera que la acción de verdad comience con las vacaciones de primavera de Once, que marcarán un punto importante en la temporada, ya que Once y Mike se reunirán de nuevo. De hecho, el perfil oficial de la serie ha publicado el adelanto en Twitter bajo la frase: "Tendremos las mejores vacaciones de primavera". Esto, además de insinuar que el grueso de la trama se centrará en esos momentos en los que Once y Mike estén juntos, también nos da a entender que el estreno podría llegar en la primavera 2022.

Los nombres de los episodios

Netflix ha decidido no solo sacar un adelanto de la cuarta temporada, sino también de cómo se llamarán los nueve episodios que la componen. Ahora, los títulos resultan un tanto confusos, pero seguro que poco a poco adquieren todo el sentido.

Por el momento, solo están disponibles los títulos oficiales en inglés, y no sabemos cómo se traducirán definitivamente, pero esta sería una primera versión en español: El club Hellfire, Maldición de Vecna, El Monstruo y el Superhéroe, Querido Billy, El Proyecto Nina, El buceo, La masacre en Hawkins Lab, Papá, El Piggyback.

