Miley Cyrus, a las órdenes de Woody Allen para Amazon

Woody Allen sorprendió a sus seguidores al anunciar que haría una serie de televisión. Aunque la verdadera sorpresa la dio cuando se conoció que Miley Cyrus sería la protagonista de esta ficción que prepara para Amazon.



La actriz y cantante de 23 años luce una peluca de cabello largo en las primeras imágenes del rodaje de esta serie, que estará localizada en Nueva York. El rodaje está teniendo lugar en Westchester, donde se ha podido ver a Cyrus vestida con un poncho con estampados de arcoiris y unos pantalones cargo, debido a que la trama de la serie tiene lugar en los años 60 como anunció Allen a Deadline.



La ficción, de la que aún se desconoce su título, constará de seis episodios de media hora cada uno. El cineasta neoyorquino llegó a reconocer al mismo medio su arrepentimiento por aceptar el proyecto aunque agradece la confianza y libertad que le ha otorgado Amazon y espera no defraudarlos.



Junto a Miley Cyrus estarán los actores Elaine May ('Una jaula de grillos'), Rachel Brosnahan ('Hermosas criaturas') y el propio Woody Allen. Por su parte, la producción pasará a engrosar el catálogo original de Amazon, uniéndose así a otras creaciones como 'Mozart in the jungle' (ganadora del Globo de Oro a mejor comedia) y 'Transparent'.