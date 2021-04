Mike 'The Situation' va a ser padre y así ha sido la fiesta del bebé con sus compañeros de 'Jersey Shore'

'Jersey Shore' fue el popular reality de MTV del que nacieron personajes públicos que se han hecho muy famosos como Snooki, Vinny Guadagnino o Mike 'The Situation' Sorrentino.

El pasado mes de noviembre, Mike y su mujer Lauren anunciaron la noticia de su embarazo en las redes sociales y en diciembre compartieron que están esperando un niño.

Durante la última temporada de 'Jersey Shore: Vacaciones en familia', los fans vieron cómo Lauren y Mike sorprendían a sus compañeros con la noticia de su embarazo mientras todos grababan.

Durante este fin de semana, Mike 'The Situation' y su esposa, que está de 33 semanas de embarazo, celebraron a su bebé en camino con una fiesta en su casa de Nueva Jersey, en la que invitaron a todos sus compañeros del programa.

Todos los invitados fueron sometidos a una prueba in situ para descartar a posibles positivos de Covid-19, y también se les entregaron desinfectantes de manos y mascarillas personalizadas de 'For Your Party', que llevaban escrito "Baby Sitch".

"¡Lo hemos pasado muy bien en el baby shower del bebé Sitch este fin de semana junto a nuestra familia y amigos más cercanos! El día fue realmente mágico, se podía sentir el amor en la habitación", han asegurado sus amigos de 'Jersey Shore' a PEOPLE.

"Qué divertido ha sido celebrando a mi sobrino. ¡Y qué mama más espectacular! ¡Tan emocionada por mis mejores amigos!", escribía también Snooki.

