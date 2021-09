Mike Flanagan, creador de 'La maldición de Hill House', revela la condición indispensable para que haya una temporada 3

En octubre de 2018 se estrenaba 'La maldición de Hill House', una serie de terror creada por Mike Flanagan que contó con un tremendo éxito.

La ficción está basada en la novela de 1959 del mismo nombre de Shirley Jackson y cuenta la historia de un matrimonio y sus cinco hijos se mudan a principios de los años 90 a una mansión que termina estando habitada por fantasma. Una terrible muerte marca para siempre a la familia quien años después regresarán a la mansión que provocó sus mayores traumas y problemas actuales.

Tras esta primera entrega en 2020 se estrenó 'La maldición de Bly Manor' basada también en otra obra literaria, en este caso una adaptación del libro de Henry James, 'The Turn of the Screw'. Aquí la historia está protagonizada por una au pair estadounidense que se traslada hasta Gran Bretaña para cuidar a los dos hijos que están bajo el cuidado de su tío, tras la muerte de sus padres. La joven llega a vivir a la mansión familiar quien también estará maldita por los fantasma que habitan en ella.

Ahora, su director, Mike Flanagan, y su socio productor, Trevor Macy, han hablado para 'EW' sobre la posibilidad crear una tercera temporada. Algo que por el momento no tiene intención que ocurra. y es que hay una condición indispensable que tiene que suceder para que esto llegue a ser una realidad, encontrar un libro a la altura de las dos historias anteriores.

"Si las estrellas se alinean de tal manera que decidimos regresar al mundo de Haunting, tendría que estar mucho en esa pista que hemos establecido", afirma. "Tendría que ser con la pieza correcta de IP, tendría que ser con la historia centrada en fantasmas correcta, y tendría que encajar realmente con 'Bly' y 'Hill House'", explica.

Por lo que es necesario que, además de ser una obra literaria de la misma categoría que las anteriores tiene que encajar con el universo de mansión con fantasmas y traumas que marcan las historias ya contadas.

Mientras tanto, Mike Flanagan estrena este 24 de septiembre en Netflix una nueva serie de terror y suspense llamada 'Misa de medianoche'. Una ficción que muchos pensaban que era la teercera entrega de la saga de 'La maldición' pero que el director ha negado ya que es un universo completamente diferente.

"['Misa de medianoche'] siempre existió claramente en su propio mundo. Creo que es divertido para nosotros traer de vuelta a las personas con las que nos gusta colaborar, pero esas colaboraciones son anteriores y continuarán existiendo mucho después de Haunting", dice.

Seguro que te interesa:

¿Has reconocido a la niña de 'La Maldición de Hill House' en 'El cuento de la criada? Mckenna Grace reaparece muy cambiada