Tráiler de 'Misa de Medianoche', la nueva escalofriante serie del creador de 'La maldición de Hill House'

Mike Flanagan es uno de los directores más aclamados si hablamos del género de terror, algo lógico puesto que nos ha aterrado con 'La maldición de Hill House' y 'La maldición de Bly Manor'. Por supuesto estas series supusieron un gran salto en su carrera y parece que vamos a poder disfrutar de su nueva serie más pronto que tarde.

'Misa de Medianoche' supondrá la tercera serie de terror que hará Flanagan y esta vez nos adentraremos en Crockett Island, una pequeña y comunidad dentro de una isla. Pero los problemas vuelven a esta comunidad cuando regresa un joven deshonrado y, al mismo tiempo, llega un sacerdote.

'Misa de medianoche' contará con algunas caras familiares para los fans del director y sus series de terror, puesto que Rahul Kohli, Annabeth Gish o Robert Longstreet estarán presentes. Además, por supuesto, de su mujer, la actriz Kate Siegel, que ha tenido papeles principales en sus anteriores proyectos.

La serie contará con tan solo 7 capítulos y tiene programado su estreno para este mismo 24 de septiembre en Netflix.

Mike Flanagan afirma que 'Misa de Medianoche' es su "proyecto favorito"

Siempre hace especial ilusión comenzar un nuevo proyecto, aunque muchas veces se mira a los anteriores con cierto cariño, incluso siendo el primero del que mejor recuerdo se guarda. Pero parece que Mike Flanagan, el creador de 'La maldición de Hill House' y de 'La maldición de Bly Manor' no tiene dudas de cuál de sus series es su favorita.

Y no, no es ninguna de las anteriores, sino que Mike se decanta por 'Misa de medianoche', la nueva serie del director. Él mismo lo confiesa en TVLine: "Voy a admitirlo ya... 'Misa de medianoche' es mi proyecto favorito hasta ahora".

Y continúa: "Como un antiguo monaguillo que está a punto de celebrar tres años de sobriedad, no es difícil ver por qué es algo tan personal. Las ideas en las raíces de esta serie me aterrorizan profundamente. Hay una oscuridad operando en Crockett Island. En parte es sobrenatural, pero lo más terrorífico nace de la naturaleza humana. No es difícil ver la oscuridad que anima esta historia en nuestro propio mundo, por desgracia".

"Pero esta serie va sobre otra cosa también... la fe en sí misma. Uno de los mayores misterios de la naturaleza humana. Como incluso en la oscuridad, en los peores momentos, en la ausencia de luz (y esperanza) seguimos cantando", termina explicando Flanagan.

Zach Gilford en 'La maldición de Midnight Mass' | Netflix

