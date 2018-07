Michonne podría encontrar el amor en la sexta temporada de 'The Walking Dead'

'The Walking Dead' recoge el testigo de su hermana pequeña, 'Fear The Walking Dead', y regresa a la pequeña pantalla con su sexta temporada. La nueva entrega de la serie vuelve repleta de novedades, entre las que se encuentra un posible nuevo amor a la vista.



La actriz Danai Gurira, ha afirmado que Michonne va a estar más "abierta" con la gente que la rodea en una entrevista para 'EW', lo que ha provocado que se desaten los rumores sobre un posible romance.



¡Atención! Esta noticia podría contener spoilers. Si no has terminado de ver la última de 'The Walking Dead', no sigas leyendo.



La principal apuesta como el nuevo amor de Michonne era Rick, aunque esta opción parece haberse diluido debido al posible romance de este con Jessie, interpretada por Alexandra Breckenridge.



El personaje de Michonne ha sufrido mucho a lo largo de las cinco temporadas de la serie. Antes de que se iniciara el apocalipsis zombie, Michonne era madre de un niño llamado Andre y estaba con un hombre llamado Mike.



El apocalipsis zombie y todo lo que ha generado ha hecho que el personaje se cierre a la gente temporada tras temporada. Sin embargo, eso parece que va a cambiar en la sexta entrega. "Ella anhela toda la experiencia humana", afirmaba Guira. Esto podría provocar que el personaje tenga un comportamiento más humano y menos guerrero.



La sexta temporada contará con caras nuevas entre las que se encuentran Corey Hawkins, Merritt Wever, Ethan Embry y Tom Payne.



'The Walking Dead' regresa a la televisión el 11 de octubre con un primer episodio más largo de lo habitual y repleto de acción. El primer capítulo llegará a España de la mano de Fox España el 12 de octubre.