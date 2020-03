Michael Mundy fue un actor de la serie 'The Walking Dead' , quien seguramente no te suene su cara ya que daba vida a un zombie entre 2011 y 2012.

Hace 8 años inició una relación con una fan, a la que conoció en una convención de terror, llamada Beverly Jackson quien ahora ha contado la dura historia que vivió junto él al medio 'The Sun'.

"Me enamoré de él. Inicialmente fue encantador y me prometió ayudarme a entrar en películas. Pero se volvió cada vez más abusivo" empieza diciendo.

Hasta que empezaron los malos tratos. Beverly sostiene que la primera vez que fue agredida sucedió en un habitación de un hotel en Alemania en 2018: "Me golpeó en la cara, me mordió en las manos, el brazo y la espalda, me pegó una patada y me echó de la habitación"

La mujer continúa relatando que el abuso fue en aumento hasta que lo denunció y Mundy entró en prisión tras ser condenado prohibiéndole acercarse a ella.

Una vez que cumplió condena el actor salió a la calle pero ahora ha vuelto a ser detenido por saltarse la orden de alejamiento: "Me temo que no parará hasta que esté muerta", termina diciendo.

