El mensaje de amor de Sarah Jessica Parker a su marido Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker se casaba con el actor Matthew Broderick en el año 1997 y desde entonces forman una de las parejas más sólidas de Hollywood. El matrimonio tiene una relación muy discreta y pocas son las ocasiones que se muestran en público ya que son bastante celosos de su intimidad.

Pocos son los datos que se saben de su relación salvo que tienen tres hijos en común, James Wilkie, que ahora tiene 18 años, y las gemelas Tabitha y Loretta de 11 años.

Pero, ahora, la actriz de 'Sexo en Nueva York' ha querido tener una preciosas palabras con su esposo por un día muy especial para él, su 59 cumpleaños. Así, Sarah ha compartido una foto en Instagram de la tarta su cumpleaños junto a este mensaje en el que dice: Feliz cumpleaños esposo. Te amamos y estamos muy felices, agradecidos de que hayas nacido. XXX, tu SJ y 3 jóvenes enamorados de Broderick".

Hace unos meses Matthew hablaba para 'SiriusXM' donde le preguntaba por el secreto de su duradera relación a lo que decía: "No sé el secreto en absoluto, pero yo, ya sabes, estoy muy agradecido y la amo. Es increíble. Quiero decir, no puedo creer que haya sido tanto tiempo. No se siente así. Y no puedo creer que mi hijo tenga 18 años".

Vuelve 'Sexo en Nueva York'

Sarah Jessica Parker vuelve a la televisión con una continuación de su serie más exitosa, 'Sexo en Nueva York. Así lo anunciaba hace unos meses donde veremos cómo ha cambiado la vida de este grupo de amigas después de tantos años sin saber de ellas.

Aunque entre las actrices de la ficción hay una gran baja, Kim Catrall quien daba vida a la inolvidable Samantha Jones. Hace años se hizo público la enemistad que había entre Sarah y Kim por lo que esta última declinó aparecer en el nuevo proyecto.

