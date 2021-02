¿Vuelve Mr. Big? El inquietante mensaje de Chris Noth tras anunciarse que no estará en el reboot de 'Sexo en Nueva York'

'Sexo en Nueva York' está de vuelta con un reboot donde volveremos a ver a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon interpretando los papeles de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt.

Aunque, como todos sabemos, quien no volverá a ser Samantha Jones es Kim Cattrall ya que se negó en rotundidad a hacer la tercera película de la saga y, menos aún a volver a la serie.

Pero, parece que Kim no iba a ser la única que no iba a regresar a la ficción. Así, hace unos días Page Six anunció que los actores Chris Noth, que interpretaba a Mr. Big, y David Eigenberg, encarnó a Steve Brady, no iban a formar parte del reparto.

Tras conocer la noticia de que Mr. Big, el gran amor de Carrie, no volvía muchos son los fans de Chris Noth que le han mandado mensajes a través de Instagram preguntándole si esto era verdad.

"Costo mucho tiempo para darnos cuenta de que Carrie era la única y todos estábamos tan felices, por favor, no nos pongas tristes de nuevo, ella te necesita y, lo que es más importante, tus fans te necesitan, reconsidéralo", le decía uno.

Mensaje al que Chris contestó haciendo referencia a la noticia que anunció que no regresaría a la serie: "Bueno, si Page Six lo dice... debe ser verdad".

Pero no queda ahí la cosa. Otro fan le mandó este mensaje: "¿Por qué, por el amor de Dios, no interpretas a mi amado Mr. Big? Mi corazón está [emoji de corazón roto]", y Noth reaccionó así: "Todo cambia, incluidos los anuncios en las noticias".

Unas inquietantes palabras con las que parece que deja la puerta abierta a su vuelta a la serie.

