El mensaje de Alyssa Milano a Shannen Doherty tras sus imágenes más impactantes contra el cáncer

Shannen Doherty padece cáncer de mama desde el año 2015. La actriz de 'Sensación de vivir' ha pasado por varias etapas en la enfermedad pero en el año 2020 comunicaba que se encontraba en estadio IV, también conocido como cáncer avanzado o metastásico y significa que el cáncer se ha diseminado a otros órganos o partes del cuerpo.

Durante la pandemia del coronavirus la actriz ha estado cuidándose pero en los últimos meses Shannen ha vuelto a la actividad laboral y ya ha grabado hasta 3 películas distintas. Además, Doherty ha querido hacer varias publicaciones en su cuenta de Instagram donde muestra la realidad de ser un enfermo de cáncer.

Así, hace unos día compartía este mensaje con unas fotos con las que buscaba normalizar la enfermedad: "Para el mes de concientización sobre el cáncer de mama, me gustaría compartir más sobre mi propio viaje personal desde mi primer diagnóstico hasta mi segundo. ¿Es todo bonito? NO, pero es sincero y mi esperanza al compartirlo es que todos seamos más educados, más familiarizados con el aspecto del cáncer. Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y afrontar lo que pueda estar frente a usted.

En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia. No estoy seguro si alguno de ustedes experimentó esto. Yo también estaba más que cansada. Me animé poniéndome un divertido pijama que me regaló mi amiga Kristy. ¿De verdad me animaron? ¡¡Sí!! Jajaja. Me veía ridícula y en esa ridiculez, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos el humor en lo imposible. #concienciaDelCáncerDeMama", escribía.

Pero no ha sido el único post que ha compartido, después volvía a subir otra dura publicación a Instagram donde mostraba unas fotos suyas llorando antes de perder el pelo: "Cuando comencé la quimioterapia, probé un gorro frío con la esperanza de salvar mi cabello. Si bien funciona para muchos y es asombroso, no funcionó para mí. Mi cabello se caía en mechones cuando lo lavé, tenía zonas calvas y cada vez era más difícil cubrirlas. Finalmente tomé la decisión de afeitarme lo que quedaba de mi cabello. Fue una batalla en sí misma. Amaba mi cabello. Me había definido hasta cierto punto y me había proporcionado una especie de manta de seguridad. Les estoy contando el día en que se tomó la decisión de afeitarme la cabeza. 2016".

El mensaje de Alyssa Milano

Ante estas publicaciones tan sinceras, duras y emotivas Shannen Doherty ha recibido muchos mensajes de apoyo y ánimo aunque uno de los más destacados ha sido el de su compañera en la serie 'Embrujadas' Alyssa Milano.

"Gracias por compartir esta parte de tu vida. Estás salvando vidas", escribe la actriz en uno de sus post.

Milano y Doherty no siempre han tenido la mejor de las relaciones. Todo el mundo sabe que Shannen abandonó la 'Embrujadas' tras su temporada 3 debido a que no se sentía querida y apoyada en el set de rodaje. Y, muchos de los roces que tuvo en la serie fueron con Alyssa Milano.

Pero en el año 2017 ambas actrices llegaron a un entendimiento e hicieron las paces reencontrándose de una forma más adulta y serena. Desde entonces es habitual ver que, de vez en cuando, se escriben por las redes sociales demostrando que han vuelto a tener contacto en estos últimos años.

Seguro que te interesa:

"Sólo estoy tratando de vivir": Las inspiradoras palabras de Shannen Doherty sobre el cáncer en fase 4 que padece