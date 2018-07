Mel Gibson dirigirá a Kurt Russell y Kate Hudson en la serie 'The Barbary Coast'

Mel Gibson es la última de las estrellas de Hollywood en dar el salto a la televisión. El actor y director dirigirá la nueva serie de Mark Gordon Co, 'The Barbary Coast', en la que además participará como actor de manera recurrente. Kurt Russell y Kate Hudson protagonizan este nuevo proyecto, basado en la novela homónima del autor de 'Gangs of New York', Herbert Asbury.

La trama de la serie comienza con la fiebre del oro de 1849, en San Francisco, donde se reunían buscadores de oro, ladrones, prostitutas y políticos.

Kurt Russell será el productor ejecutivo, junto a su mujer Goldie Hawn y sus hijastros Kate y Oliver Hudson.

Junto a ellos, también se encargan de la producción ejecutiva Bruce Davey y Rick Nicita. La distribución corre a cargo de Entertainment One, que en breve comenzará a reunirse con cadenas de cable y plataformas de streaming para vender la serie.