Las mejores (y peores) series de 2015

Jeff Jensen, crítico del portal Entertainment Weekly, ha publicado su lista con las 10 mejores series de 2015. El año en que se despidió Don Draper y conocimos a Rachel Bloom ('Crazy Ex-Girlfriend'), el éxito de series como 'Master of None' y 'Unbreakable Kimmy Schmidt' (Netflix) o 'Mr. Robot' (USA Network).



'Rectify' (SundanceTV) entra en la lista de las 10 mejores series de 2015 en el último puesto. La novena es 'Crazy Ex-Girlfriend', uno de los éxitos de esta temporada de The CW. Le sigue 'Documentary Now' (IFC) en el octavo lugar y 'Hannibal' ocupa el séptimo, a pesar de que NBC haya cancelado la ficción protagonizada por Mads Mikkelsen.



La segunda temporada de 'Fargo' (FX) se posiciona en el sexto lugar de las 10 mejores de 2015. La quinta mejor serie del año es la recta final de 'Mad Men' (AMC). 'Master of None', una de las sorpresas de Netflix, ocupa la cuarta posición.



El Top 3 es para la nueva comedia de Tina Fey para Netflix, 'Unbreakable Kimmy Schmidt'. La segunda mejor ficción del año es la tercera temporada de 'The Americans' (FX). Y 'Mr. Robot' es para EW la mejor serie de 2015. La ficción de USA Network protagonizada por Rami Malek ha sido una de las series revelación del año.



Para cerrar el número y elegir 15 series que han marcado este 2015, Jeff Jensen ha elegido las cinco peores series del año. Las ficciones que cuentan con este "honor" son: 'Heroes Reborn' (NBC), 'Minority Report' (FOX), 'Minority Report' (FOX), 'Truth Be Told' (NBC) y, la peor serie de 2015 es 'Wicked City' (ABC), que además fue la primera cancelación de la temporada.