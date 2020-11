"Me alegré cuando acabó": Una estrella de 'The Big Bang Theory' confiesa el "gran error" que cometió en esta mítica escena

Aunque en 2019 tuviéramos que decir adiós a 'The Big Bang Theory', lo cierto es que la serie se fue en un punto álgido de popularidad que a día de hoy permanece.

Por ello, cualquier declaración de sus actores sigue estando de actualidad, y más si, como les gusta a los seguidores, reconocen en ella algún que otro error que cometieron mientras grabaron la serie.

Este es el caso de la historia que te contamos hoy, y es que una de las estrellas de 'The Big Bang Theory' ha admitido que en una de sus escenas más míticas cometió un error que le hizo desear que acabara el rodaje lo antes posible. Te contamos todos los detalles en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"No puedes tener 47 años": El impactante cambio de look de Jim Parsons ('The Big Bang Theory') con el que parece mucho más joven que antes