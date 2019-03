Matthew Perry no se da por vencido y vuelve a la televisión

Matthew Perry ha fichado por la serie 'Go On'. El actor vuelve a probar suerte en la pequeña pantalla con un nuevo piloto de la NBC alumbrado por uno de los productores y guionistas de la mítica 'Friends'.



El agumento de 'Go On' girará en torno a un periodista deportivo (Matthew Perry) que intenta superar un gran trauma. Para ello, el protagonista acudirá a unas sesiones de terapia en grupo en las que el personaje conocerá, tal vez, al amor de su vida.



Además del ex de 'Friends', la comedia -que apunta maneras para ser catalogada de romántica- estará protagonizada por Julie White ('Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales'). La actriz se meterá en la piel de una mujer que acaba de perder a su marido y vive un mal momento personal, según adelanta TV Line.



Cabe recordar que la última sitcom de Matthew Perry, 'Mr. Sunshine', no tuvo buenos resultados de audiencia, y de hecho, fue cancelada por la cadena ABC tras una única temporada.



REUNIÓN DE EX-FRIENDS

Lo cierto es que hace varias semanas se anunció un encuentro entre dos de los protagonistas de 'Friends': David Schwimmer (Ross) y Lisa Kudrow (Phoebe), para la segunda temporada de 'Web Therapy' que se emite en Showtime y también en Canal + en España.



En ella, Schwimmer encarnará a un hombre traumatizado por haber presenciado un tórrido encuentro entre su padre y Fiona Wallice, el personaje de Kudrow (además de su amante en la ficción).



Mientras, el resto de personajes 'Friends' sigue adelante con sus proyectos, algunos en televisión con: Courteney Cox en 'Cougar Town', Matt LeBlanc en 'Episodes' y otros como Jennifer Aniston con su carrera cinematográfica.