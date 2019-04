Maisie Williams se toma un descanso como actriz tras el final de 'Juego de Tronos'

La joven actriz Maisie Williams, Arya Stark en 'Juego de Tronos', ha explicado que se está tomando un descanso en su carrera.

Maisie Williams, que será para siempre en nuestros corazones Arya Stark de 'Juego de Tronos', ha contado en una entrevista a Rolling Stone que su último cambio de look está relacionado con el hecho de que necesita un respiro en su carrera como actriz.

"Supongo que, inconscientemente, lo he teñido porque no quería trabajar. Y es una buena forma de parar. Y me sienta muy bien, es muy yo. He luchado toda mi adolescencia tratando de poner un sello en mi apariencia, pero a la vez ser un lienzo en blanco como actriz".

¿Y cuándo la veremos en 'The New Mutants'? Williams ha afirmado a la misma publicación que no tiene ni idea de la fecha de estreno, retrasada en más de una ocasión.

