El mago Dynamo reaparece irreconocible por una grave enfermedad

El mago Dynamo ha estado desaparecido y no se trataba de ningún truco de magia. Steve Frayne, el mago de los famosos, se retiró hace unos meses por problemas de salud, sin dar ninguna explicación adicional. Esta semana ha reaparecido en una entrevista para la cadena británica BBC en la que ha hablado de su enfermedad.

El mago Dynamo durante la entrevista con BBC | BBC

Frayne se retiró debido a la enfermedad de Crohn que sufre y por la que ha reaparecido casi irreconocible. "Tuve un problema de intoxicación alimentaria que me dejó en el hospital y que me dejó fuera de acción. El tratamiento al que me estoy sometiendo causa una gran cantidad de efectos secundarios. Pero no dejo que esto me eche para atrás. Intento salir adelante todo lo posible", explicó durante la entrevista.

La enfermedad de Crohn que sufre es un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal, lo que le he llevado a engordar varios kilos, además de a padecer diversas dolencias. "La verdad es que esta condición me ha afectado bastante físicamente. He aumentado unos 15 kilos desde que empecé con el tratamiento", relataba el ilusionista.