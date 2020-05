En una entrevista para el New York Post, Marlyse Williams explicó que el informe preliminar de toxicología indicaba que el fallecimiento de su hijo Logan se debió a una sobredosis de dicha droga, y en este sentido indicó que el joven llevaba luchando con esta adicción desde hacía 3 años.

Marlyse ha contado del mismo modo que la carrera de su hijo comenzó cuando sólo tenía 9 años, pero que cuando llegó a los 13 decidió tomarse un respiro tras un estresante proceso de audiciones. En aquella época ella descubrió que su hijo consumía marihuana. Después el joven acabó consumiendo otro tipo de drogas, aunque su madre dice desconocer cuándo comenzó a drogarse con fentanilo.

"Él se encontraba en completa negación porque estaba muy avergonzando", ha relatado su madre, que para ayudar a su hijo con sus problemas decidió rehipotecar su casa para poder mandarle a un centro de desintoxicación en Canadá. "He hecho todo lo humanamente posible, todo lo que una madre puede hacer".

Seguro que te interesa:

"Me he prometido vivir mi verdad": El actor Rick Cosnett ('The Flash') revela públicamente que es homosexual