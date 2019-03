'Mad Men', de nuevo en peligro

Parecía que todo se había resuelto. De hecho, ya se han visto fotos de Jon Hamm como Don Draper rodando la quinta temporada de 'Mad Men'. Pero no, las alertas han vuelto a saltar. Matt Weiner (creador de la serie ganadora del Emmy al mejor drama) acusa a AMC de contar que es por él por quien no se llega a un acuerdo, cuando él lo niega y dice estar dispuesto a negociarlo todo. "Están tratando de que yo parezca el malo de la película", ha dicho Weiner a Entertainment Weekly.



Y es que, si no son capaces de coincidir en la fecha de estreno, mucho menos en quién tiene la culpa. La cadena dice que son las pretensiones de Weiner las que están retrasando el estreno, inicialmente previsto para diciembre, y que por lo menos se dilatará ya hasta enero de 2012.



En una entrevista que Weiner ha concedido a su propia hermana, la periodista freelance Allison Hope Weiner, el creador ha dicho que a la AMC "le interesaba porque utilizaba el retraso para promocionar la serie, pero acusándome de que yo lo estaba retrasando por un desacuerdo en el casting".



"SOY EL PROTAGONISTA DE UN RUMOR IRREVERSIBLE"

"Me he dedicado a decir que no es culpa mía, pero AMC se empeña y ya se ha convertido en un rumor irreversible", añadió Weiner. "Ya estaba preparado para perder porque ellos son una corporación gigantesca sin una cara visible, en cambio yo soy sólo una persona, a la que achacan una culpa individual".



Sin embargo, los fans de la serie no tienen nada que temer ya que Weiner asegura estar muy comprometido con el proyecto como para que siga adelante.

"Me echan toda la culpa diciendo que yo no quiero que el show continúe, cuando es completamente lo contrario, estoy luchando para que continúe", finalizó Weiner.



Así que, si finalmente se ponen de acuerdo, Don Draper y los suyos podrán seguir viviendo de la publicidad en el Nueva York de los años 60.