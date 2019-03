Lucy Hale, Aria en 'Pretty Little Liars', aclara su mensaje sobre el acoso sexual

La semana pasada, Lucy Hale, la actriz protagonista de 'Pretty Little Liars', escribió en sus redes sociales que "nunca había sufrido el verdadero dolor hasta ahora. Mi dignidad y orgullo se han roto. Estoy completamente sin palabras". Un mensaje que preocupó a sus seguidores y que poco después, Lucy Hale borró el mensaje de su cuenta.

Ahora, la actriz de la serie de Freeform ha hablado con la revista People durante un evento celebrado en West Hollywood y ha declarado que lo que quería transmitir con este mensaje era que nunca había querido ser "alguien que lo hace todo resplandeciente y con arco iris, porque no es así. Nadie se siente así todo el tiempo". Hale también ha querido agradecer el movimiento Time's Up y la lucha de las mujeres de la industria del cine y la televisión que han alzado la voz.

"Me siento agradecida de que haya personas a las que admiro hablando de estas cosas. No sólo mujeres, creo que los hombres a veces sufren de la misma manera que las mujeres. Que se produzca una conversación o que haya comenzado, que es lo que ha pasado, es lo mejor que podría pedir porque hace que la gente no se sienta sola. Creo que, si la gente con poder, puede marcar la diferencia al hablar abiertamente, que lo hacen, tendrá repercusión, con suerte", confiesa Lucy Hale.

Además, la intérprete asegura que se siente muy feliz por no sentirse sola en determinadas ocasiones: "Leo algo a través de las personas que me apoyan y pienso 'Hos***, no estoy sola en esto'. Me han ayudado a superar lo bueno y lo malo. Estoy muy agradecida".