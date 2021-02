'Los Bridgerton': Phoebe Dynevor revela la verdad detrás de la conexión instantánea que tuvo con Regé-Jean Page

Desde que Shonda Rhimes, creadora del imperio de 'Anatomía de Grey' o 'How to get away with murder', anunció que estaba preparando una serie para Netflix, las expectativas estaban en lo más alto.

Pero esto no ha frenado a 'Los Bridgerton', pues la serie no ha tardado en convertirse en un fenómeno con la química de sus protagonistas, sus escenas pasionales, sus intrigas de la alta sociedad y sus bailes de época.

La historia de Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings, ha tenido en vilo a un sinfín de espectadores y también ha catapultado a la fama a sus actores, Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page.

Ahora Phoebe se ha sincerado sobre la conexión instantánea que tuvieron, algo que ha sido fundamental para la credibilidad de la serie, en un reportaje con L'Officiel.

"Veníamos de un contexto parecido, un historial de trabajo similar. Realmente, estábamos al mismo nivel", reconoce.

En cuanto a las expectativas que había detrás del proyecto, confiesa: "Sabíamos lo que esto iba a significar para los dos. Y había una presión detrás de eso y los dos estábamos nerviosos", por tanto haber 'hecho piña' en esos momentos les ganó la complicidad que el papel requería casi instantáneamente.

En cuanto a por qué su química no traspasó la pantalla con un romance real, Phoebe reconoce que habría sido "complicado" aunque no niega estar "intrigada". Puedes ver sus sinceras palabras en el vídeo de arriba.

