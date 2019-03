La loquísima macrofiesta del final de rodaje de 'Juego de Tronos' con todos sus protagonistas

'Juego de Tronos' se ha convertido en una de las series más queridas por el público. Tras siete años de rodaje y ocho temporadas la serie llega a su fin. Pero claro, no sin antes hacer una macrofiesta para que los actores y actrices disfruten del éxito cosechado. Gracias a unos usuarios de Twitter podemos ver cómo fue la fiesta.

La celebración parece ser que fue por todo lo alto. Nada más entrar había músicos con chalecos negros y kilts tocando unos tambores. Pero lo mejor estaba dentro.

Pero no todo iba a ser cantar y bailar, también era momento de darle las gracias a todo el equipo por hacer posible la serie. Así, los creadores de 'Juego de Tronos' y D. B. Weiss agradecieron todo el trabajo. No sin antes bromear con 'Downton Abbey': "Si no tenéis alcohol en la mano, ¿quiénes sois? Esta no es la maldita fiesta de 'Downton Abbey'".

"Esperamos que os haya gustado hacer esta serie tanto como a nosotros y esperamos que os gustase hacerla entre vosotros tanto como nosotros disfrutamos haciéndola con vosotros", decían los creadores.

A la fiesta acudieron la mayoría del elenco: David Benioff, D. B. Weiss, Isaac Hempstead-Wright, Ben Crompton, Maisie Williams, John Bradley, Alfie Allen, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Iaian Glen, Pilou Asbæk, Jacob Anderson, Hannah Murray y Joe Dempsie. Y aunque no hay fotos de Sophie Turner o Emilia Clarke, entre otros, la segunda aseguró a la prensa que celebraría el fin de rodaje con "el señor alcohol".