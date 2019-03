La semana pasada pudimos ver cómo el tráiler de la "película" de 'Friends' se hacía viral entre los seguidores de la serie. Aunque la alegría les duró poco... ya que el vídeo está realizado por fans con escenas de otras series donde los protagonistas han participado.

Lisa Kudrow ha acudido poco después al programa de Conan O'Brien donde ha respondido claramente a este vídeo explicando que la primera en alertarles fue Courtney Cox, pero le dijeron que no van a hacer nada, simplemente no creen que una serie pudiese funcionar ahora: "'Friends' era una serie sobre las vidas de jóvenes veinteañeros y treintañeros. No es una serie sobre gente en los cuarenta o los cincuenta. Si tuviésemos los mismos problemas con esa edad, sería muy triste".

La actriz que interpretó a Phoebe en la comedia de NBC también se ha mostrado cansada de responder siempre a las mismas cuestiones. Tras 10 temporadas y 236 episodios con un final cerrando, la idea de Kudrow es no volver a interpretar a su personaje más allá que en 'sketches' de humor.