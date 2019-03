El "tráiler" de la película de 'Friends' que ha indignado a sus fans

El supuesto tráiler de la película de 'Friends' ha revolucionado Internet recientemente. Lo que parecía indicar que la pandilla de amigos más famosos de Nueva York volvería a juntarse 14 años después, ha indignado a sus fans.

Para desgracia de los miles de seguidores que tiene la serie a pesar de que se despidió hace ya más de 10 años, este "tráiler" es todo un engaño. El avance de tres minutos lanzado por el canal Smasher tiene como título "The One With The Reunion", y está tan bien hecho que incluso tiene una voz profunda convincentemente como muchos otros tráilers de películas.

En el vídeo todos los personajes principales parecen reencontrarse. Una escena muestra a Chandler, interpretado por Matthew Perry, corriendo hacia Monica (Courteney Cox) después de que se enganchen en una trampa. En otra secuencia aparecen Joey y Ross, Matt LeBlanc y David Schwimmer, en una fiesta, mientras Monica y Rachel se unen en la entrada. Sin embargo el vídeo está hecho con escenas que los actores han hecho en otras películas.

Pero esta no ha sido la única noticia sobre la serie, ya que unos fans consiguieron quitar a una escena mítica de 'Friends' sus famosas risas enlatadas, y el resultado fue bastante aterrador.