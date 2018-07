'Limitless', cancelada oficialmente y sin posibilidades de renovar en otra cadena

'Limitless', la serie protagonizada por Jake McDorman y Jennifer Carpenter, a pesar de ser una de las grandes apuestas de la CBS para la temporada 2015-2016, no ha conseguido los apoyos suficientes para producir una segunda temporada, ni en la CBS ni en otra cadena.

Tras anunciar la no renovación de la adaptación televisiva del filme de 2011 'Sin límites', el showrunner Craig Sweeny ha confirmado a través de su cuenta personal de Twitter que tampoco será rescatada por otra cadena.

'Limitless' contaba la historia de Brian Sinclar, un escrito que, escaso de ideas nuevas, decide tomar una droga muy potente para mejorar su creatividad.

I'm truly sad to report that #Limitless will not continue on any platform. Thanks so much to everyone who watched.