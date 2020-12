"Te ha robado la cara": Lili Reinhart enseña a su hermana y son tan idénticas que los fans de 'Riverdale' están en shock

Lili Reinhart es una de las actrices más populares del momento gracias a su papel de Betty Cooper en 'Riverdale' y a sus primeros pasos en el cine con producciones como 'Estafadoras de Wall Street' y 'Chemical Hearts'.

La joven además se ha convertido en la voz de toda una generación en redes sociales al abordar importantes temas como la salud mental y el movimiento 'body positive' utilizando su plataforma para causas sociales.

Pero Lili Reinhart también demuestra todo el tiempo lo importante que es su familia, y ya tiene enamorados a sus seguidores con las fotos de su perrito Milo o de su adorable ahijada Adaline.

Ahora, sin embargo, ha dejado con la boca abierta a los fans que no conocían su increíble parecido con su hermana, Chloe Reinhart, al felicitarla por su cumpleaños. Su hermana mayor es tan idéntica a Lili que podrían pasar por la misma persona, pero eso no es todo, ¡hay una tercera hermana! Y no sabrás cuál se le parece más. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

